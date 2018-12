Chemnitz. Das sächsische Chemnitz bekommt ein Stefan-Heym-Zentrum. Der Stadtrat hat am Dienstag beschlossen, dass ein Gedenk- und Forschungsort im Kulturzentrum »DAStietz« eingerichtet wird. Herzstück des Forums ist die Arbeitsbibliothek des Schriftstellers und seiner Frau Inge. Mit der Bibliothek kehre Stefan Heym zurück in seine Heimatstadt, die er als junger Mann verlassen musste, als es ums Leben ging, sagte die Witwe des Ehrenbürgers der Stadt. »Die Schenkung ist sicher in unserer widersprüchlichen Zeit in seinem Sinne.« Die Arbeitsbibliothek des Ehepaares umfasst rund 2000 Werke sowie Mobiliar. Ziel sei, das Forum zur nächsten Verleihung des Internationalen Stefan-Heym-Preises im Frühjahr 2020 zu eröffnen. dpa/nd