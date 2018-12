Waren. Die Stadt Waren an der Müritz wird ihren zweiten Hafen - die Anlegestelle für Fahrgast- und Flusskreuzfahrtschiffe - sanieren und ausbauen. Wie ein Sprecher des Heilbades sagte, sollen ab 2020 rund acht Millionen Euro in die sanierungsbedürftige Anlegestelle Steinmole am Nordufer gegenüber vom Müritzeum investiert werden. Der entsprechende Beschluss sei am Dienstagabend mit großer Mehrheit in der Stadtvertretung gefallen. »Wir hoffen dabei auf einen 90-prozentige Förderung durch das Land«, so Bürgermeister Norbert Möller (SPD). Mit dem Ausbau an der Steinmole können die großen Fahrgastschiffe dorthin umziehen. Waren gilt als touristisches Zentrum der Mecklenburgischen Seenplatte. dpa/nd