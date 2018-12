Werbeplakat für das Organ der an der Jahreswende 1918/19 in Berlin gegründeten KPD Abb.: Deutsches Historisches Museum

Nichts ist erledigt, nur weil es vorbei ist. Man begegnet den immer gleichen Menschen. In der Realität wie in den Erzählungen über sie. Gegenwart heißt: dass das tapfere Schneiderlein inzwischen einen Sprenggürtel trägt - sieben und mehr auf einen Streich. Und Woyzeck kauft die Erbsen, die er fressen muss, bei »Lidl«. Kohlhaas hofft in Guantánamo auf einen humanen Präsidenten. Iphigenie wohnt unbemerkt im Nachbarhaus - aber der blutige Catilina gibt dem »Spiegel« großfressig ein Interview. So ist Geschichte - sie schleift und ist Schleife. Alles beim Alten? So bleibt Vieles möglich.

Das ist der Geist über diesem Abend im Berliner Kino »Babylon«. Mitglieder der Bundestagsfraktion der »Linken«, Schauspieler sowie Daniela Dahn und Ingo Schulze lasen am Dienstag: »1918 - Debatten auf dem Gründungsparteitag der KPD«. Das Textbuch collagierte Luc Jochimsen, Regie: Franz Sodann. Einführend gesteht Sahra Wagenknecht ihre Überraschung: wie »span...