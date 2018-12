Bekanntlich löste die britische Band The Smiths 1984 einen Skandal aus, als sie in ihrem Song »Suffer Little Children« auf die Opfer der »Moormörder« Ian Brandy und Myra Hindley anspielte. Der Sänger und Textautor der Smiths, Morrissey, sah sich gezwungen zu erklären, dass er während der Mordserie selbst im Alter der Opfer war und sich daher mit ihnen identifiziere.

Zur selben Zeit, als die Smiths sich der Wut der öffentlichen Meinung aussetzten, war Denis Tretjakow gerade mal zehn Jahre alt und sein Nachbar Andrei Romanowitsch Tschikatilo galt als unauffälliger Sowjetbürger. Mit den sich häufenden Fällen von Morden an Kindern brachte man ihn damals nicht in Verbindung. Wesentlich später erfuhr Denis, dass er seine Kindheit in der Region Rostow in der Nähe eines berüchtigten Serienmörders verbracht hatte. So lautet die Geschichte, die Denis Tretjakow, Songschreiber, Musiker und Gründer der Band Tserkow Detstwa (»Kirche der Kindheit«), ...