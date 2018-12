Buenos Aires. Zwei ehemalige Manager des US-Autoherstellers Ford sind in Argentinien wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt worden. Ein Sicherheitschef und ein Produktionschef des Ford-Werks in Pacheco, im Norden von Buenos Aires, waren während der Militärdiktatur (1976-83) als Mittäter an der illegalen Festnahme und Folterung von 24 Werksmitarbeitern beteiligt, befand ein Gericht am Dienstag. Sie wurden zu zwölf beziehungsweise zehn Jahren Haft verurteilt. dpa/nd