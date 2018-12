Seoul. Nord- und Südkorea haben als Teil ihrer Abmachungen zum Stopp militärischer Feindseligkeiten gegenseitig die Abrüstung von Grenzkontrollposten überprüft. Dazu schickten beide Länder am Mittwoch erstmals seit der Teilung der koreanischen Halbinsel 1945 Inspektionsteams mit Soldaten auf die andere Seite der Grenze. Diese gegenseitige Ortsbesichtigung sei ein Meilenstein für die Schaffung von Vertrauen, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium in Seoul mit.

Viele Bauern können wegen Zerstörungen in den ehemaligen Kriegsgebieten noch immer nicht zurückkehren

Kurd*innen in Berlin haben sich internationalem Hungerstreik für Abdullah Öcalan angeschlossen/ Von der SPD werden sie nicht empfangen

