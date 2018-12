Schwerin. Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat Wohn- und Geschäftsräume von Mitgliedern der ehemaligen Konzernspitze der Bäckereikette »Lila Bäcker« durchsuchen lassen. Sieben Objekte in den Landgerichtsbezirken Rostock, Stralsund und Neubrandenburg seien am Dienstag durchsucht worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Gegen die ehemaligen Verantwortlichen der Firmengruppe werde wegen Untreue und dem Vorenthalten und Veruntreuen von Sozialversicherungsbeiträgen ermittelt. dpa/nd