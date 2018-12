Straßburg. Das Freihandelsabkommen der EU mit Japan hat die letzte politische Hürde genommen. Mit 474 Stimmen dafür, 152 dagegen und 40 Enthaltungen sprachen sich die EU-Abgeordneten am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg für das Economic Partnership Agreement (EPA) aus. Es soll am 1. Februar 2019 in Kraft treten.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hatte in der Schlussdebatte am Dienstag erneut für das »wichtige Abkommen« geworben und vor dem Hintergrund der Handelsstreitigkeiten mit den USA sowie dem Brexit den symbolischen Wert des Abkommens hervorgehoben. Es sei »ein Signal in einer Welt, in der Protektionismus und die Ablehnung des Multilateralismus voranschreiten«.

D...