Marianne Grimmenstein will das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan stoppen

Ganz konkret aber wird das Freihandelsabkommen vor allem für Japans Landwirtschaft negative Auswirkungen haben. Massenweise Milch und Fleisch aus Europa sollen jetzt zollfrei nach Japan exportiert werden können. Japanische Kleinbauern fürchten um ihre lokalen Märkte und Erzeugerpreise. Ihre Sorgen sind berechtigt, wie andere Beispiele aus Europas Exportstrategie zeigen - wie etwa der zerstörte Geflügelmarkt in Ghana. Doch auch für Europas Landwirte winkt nicht das große Geld. Die zusätzlichen Exporte werden die Preise hierzulande weiter unter Druck setzen. Wachse oder weiche - das gilt für die Kleinbauern auf beiden Seiten.

Es ist das größte Freihandelsabkommen der Welt. Dafür haben die Verhandlungen gar nicht so lange gedauert. Das lag wohl auch daran, dass die EU-Kommission ziemlich hinter verschlossenen Türen verhandelt hat. Mangelnde Transparenz war in der letzten Debatte im EU-Parlament nur einer der Kritikpunkte von Abgeordneten. Doch ein Großteil hat für JEFTA - das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan - gestimmt.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Uwe Kalbe über AfD-Mitglieder in den Reihen von »Aufstehen«

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!