Kerpen. RWE hat nach Polizeiangaben am Mittwoch erneut damit begonnen, den Hambacher Forst von Barrikaden zu räumen. Die Polizei schützte die RWE-Mitarbeiter bei den Arbeiten vor möglichen Übergriffen von Braunkohlegegnern. Daneben wollte die Polizei bei dem Einsatz Gegenstände sichern, die zur Begehung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten geeignet sind. Der letzte Polizeieinsatz dieser Art war vor rund drei Wochen. dpa/nd

Viele Bauern können wegen Zerstörungen in den ehemaligen Kriegsgebieten noch immer nicht zurückkehren

Kurd*innen in Berlin haben sich internationalem Hungerstreik für Abdullah Öcalan angeschlossen/ Von der SPD werden sie nicht empfangen

