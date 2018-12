Was soll das sein

Bonn. Das Bundeskartellamt ist bei Internet-Vergleichsportalen in vielen Fällen auf Mängel gestoßen. »Der Verbraucher kann sich nicht immer darauf verlassen, tatsächlich das für ihn beste Angebot auf einem Vergleichsportal zu finden«, kritisierte Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Mittwoch. Verbraucher würden oft nicht darüber aufgeklärt, wie die Reihenfolge der Suchergebnisse und die Empfehlungen der Vergleichsportale zustande kommen. »Es fehlt an Transparenz«, rügte Mundt. Das Kartellamt hatte 36 Vergleichsportale für die Branchen Reisen, Energie, Versicherungen, Telekommunikation und Finanzen unter die Lupe genommen. »Viele Vergleichsinformationen sind zutreffend und seriös«, sagte Mundt. Allerdings hätten beispielsweise von den Anbietern gezahlte Entgelte oder Provisionen Einfluss auf die vom Portal voreingestellte Darstellung der Suchergebnisse. dpa/nd