Wiesbaden. Nach einem Rückgang in den beiden Vorjahren wird die Zahl der Verkehrstoten 2018 voraussichtlich steigen. Das Statistische Bundesamt veröffentlichte am Mittwoch eine Schätzung, nach der ein Anstieg um rund ein Prozent auf etwa 3220 Verkehrstote zu erwarten ist. 2017 waren 3180 Menschen auf deutschen Straßen gestorben. Bei der Zahl der von der Polizei erfassten Unfälle sei ein ebenfalls leichter Anstieg auf mehr als 2,6 Millionen Unfälle zu erwarten. AFP/nd

Die UN-Klimaverhandlungen gehen in die Schlussphase - wichtige politische Streitfragen sind ungeklärt

In den USA wird dank Deregulierung an deutlich mehr Stellen Öl und Gas gefördert - wann platzt die Spekulationsblase?

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!