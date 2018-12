Cottbus. Ein neuer Vertrag mit dem Hauptsponsor beschert dem Fußballclub FC Energie Cottbus finanziellen Spielraum. Der Kontrakt mit der Sparkasse Spree-Neiße läuft bis zum Ende der Saison 2019/20, teilte der Fußball-Drittligist am Mittwoch mit. Die neue Vereinbarung beinhaltet auch die Namensrechte für das Heimstadion des FC Energie. Doch der Sponsor will keine Umbenennung, es soll weiter im »Stadion der Freundschaft« gespielt werden. »Gerade wir in der Lausitz stehen mit der Energiepolitik und dem Kohleausstieg vor besonderen Herausforderungen. Diese kann man nur geschlossen erfolgreich meistern«, sagte Ulrich Lepsch, Vorstandschef der Sparkasse Spree-Neiße. »Nichts verkörpert dieses gemeinschaftliche Handeln mehr als das Stadion der Freundschaft.« Lepsch erklärte weiter: »Wir sind sehr zuversichtlich, mit diesem Vertrag dem Verein weitere Planungssicherheit zu geben und eine finanzielle Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen.« Nach dem 18. Spieltag liegt Energie in der Tabelle mit 20 Punkten auf Rang 13, allerdings nur einen Zähler vor der Abstiegszone. dpa/nd