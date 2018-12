Blick von oben auf die künstliche Südsee in der Tropenhalle Foto: dpa/Patrick Pleul

Krausnick. Das Freizeitparadies »Tropical Islands« in Krausnick (Dahme-Spreewald wird an ein spanisches Unternehmen verkauft. An die Parques Reunidos Group gehen 100 Prozent der Anteile des Eigentümers Tisarl, der zur malaysischen Tanjong-Gruppe gehört, wie »Tropical Islands« am Mittwoch mitteilte. Der Verkauf soll voraussichtlich im Februar kommenden Jahres abgeschlossen sein. Der Kaufpreis beträgt 226 Millionen Euro.

Die spanische Gruppe betreibt weltweit 64 Parks, darunter seit Februar den Bel...