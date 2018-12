Der Bau am historischen Standort der Garnisonkirche geht voran - der Streit schwelt weiter

Die Kirchliche Telefonseelsorge in Berlin und Brandenburg feiert ihr 30-jähriges Bestehen

Potsdam. Brandenburg erhöht die Förderung für die großen Sozialverbände. Die sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, darunter die evangelische Diakonie, die katholische Caritas und die Arbeiterwohlfahrt, sollen von 2019 bis 2021 jährlich 1,4 Millionen Euro Landesmittel bekommen, rund 200 000 Euro mehr pro Jahr als bisher, teilte das Sozialministerium mit. Die neue Fördervereinbarung wurde am Donnerstag von Sozialministerin Susanna Karawanskij (LINKE) und Vertretern der Liga der Wohlfahrtsverbände unterzeichnet. Die sozialen Fragen der Gegenwart könnten nur gemeinsam gelöst werden, sagte Karawanskij. Bei den Wohlfahrtsverbänden in Brandenburg sind fast 30 000 Menschen beschäftigt. epd/nd

Landesvorstand erarbeitete eine Empfehlung, die am Sonnabend mit dem Landesausschuss beraten wird

