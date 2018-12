Angermünde. Der Turm der Stüler-Kirche in Altkünkendorf wird künftig auch als Aussichtsplattform genutzt. Nach Abschluss der rund 180 000 Euro teuren Sanierung soll der Turm im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin an diesem Sonnabend der Öffentlichkeit übergeben werden, teilte das Umweltministerium am Donnerstag mit. Der um 1850 errichtete Kirchturm biete einen guten Blick auf das Unesco-Weltnaturerbe Grumsiner Forst. Der Buchenwald gehört seit 2011 zum Weltnaturerbe. Der rund 34 Meter hohe Kirchturm wurde von Friedrich August Stüler (1800-1865) entworfen. epd/nd