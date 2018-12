Prag. Das EU-Parlament hat die Kommission aufgefordert, die Rechtmäßigkeit von Fördermitteln für Unternehmen zu überprüfen, die dem tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis zugerechnet werden. Es verwies am Mittwoch in einer Entschließung auf einen möglichen Interessenkonflikt von Babis. Die EU-Kommission sei aufgerufen, alle Fördergelder für mit Babis verbundene Unternehmen auszusetzen und irregulär ausgezahlte Mittel wieder einzuziehen, hieß es in einer Mitteilung. dpa/nd