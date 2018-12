Was soll das sein

Oaxaca. Die nicaraguanische Regierung geht massiv gegen Menschenrechtler vor. Am Mittwoch entzog das Parlament, in dem die Partei des Präsidenten Daniel Ortega die Mehrheit hält, dem Menschenrechtszentrum Cenidh und der Nichtregierungsorganisation »Hagamos Democracia« deren rechtlichen Status, wie aus einem Bericht der nicaraguanischen Tageszeitung »El Nuevo Diario« hervorgeht. Beide Organisationen verfolgten laut Parlament nicht ihre angegebenen Ziele, sondern seien am Versuch beteiligt, die Regierung aus dem Amt zu putschen. Die oppositionelle Partei MRS sprach von einer »Offensive der Diktatur gegen die Versammlungsfreiheit«. epd/nd