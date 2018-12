Kita-Gutscheine, Bewohnerparkausweise und Dienstleistungen wie die Gewerbeanmeldung können bereits jetzt mit dem im März gestarteten Service-Konto Berlin online beantragt werden. Doch Ende Oktober haben erst rund 21 000 Personen und Unternehmen einen Account eröffnet, wie die Antwort auf eine Schriftliche Anfrage des Grünen-Abgeordneten Stefan Ziller ergibt, die »nd« vorab vorliegt. Mit der auf Bundesebene geplanten gesetzlichen Öffnung des für elektronische Steuererklärungen genutzten Elster-Zertifikats hätten auf einen Schlag rund 310 000 Berliner Zugang. »Und das ohne zusätzlichen Aufwand zur Legitimation beim Bürgeramt oder die Anschaffung eines geeignetes Kartenlesegerätes bei Nutzung der Online-Ausweisfunktionen des Personalausweises«, erklärt Ziller, der Sprecher für Digitales und Verwaltungsmodernisierung ist. Sukzessive sollen alle Online-Dienste der Berliner Verwaltung an das Service-Konto angebunden werden. Mittelfristig sollen die Service-Konten der Länder sowie des Bundes miteinander verknüpft und vereinheitlicht werden. nic

