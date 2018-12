Ex-Bundesbeauftragte soll Kulturwandel in Gedenkstätte Hohenschönhausen einleiten

Die Weitsprung-Olympiasiegerin hat mit einem eigens in Auftrag gegebenen Gutachten ihre DDR-Vergangenheit aufarbeiten lassen

Keiner der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parlamentarier war offenbar für das DDR-Ministerium für Staatssicherheit (MfS) tätig. Bei einer entsprechenden Überprüfung habe es keine Hinweise auf eine Stasi-Mitarbeit der Politiker gegeben, teilte Parlamentspräsident Ralf Wieland (SPD) am Donnerstag mit. Insgesamt seien 89 der 160 Parlamentarier überprüft worden, die dem zuvor zugestimmt hatten, so Wieland. Weitere 70 seien nicht durchleuchtet worden, weil sie wegen ihres Alters nicht für die DDR-Staatssicherheit gearbeitet haben können. Ein Abgeordneter habe seine Stasi-Überprüfung abgelehnt. epd/nd

Dervis Hizarci ist selbst Lehrer und entwickelt Bildungsprogramme gegen Judenfeindlichkeit an Schulen

Kulturschaffende in Tempelhof-Schöneberg wollen am Wochenede gegen die Schließung von Jugendzentren demonstrieren

In Lichtenberg erzieht oft ein Elternteil allein die Kinder und ist dabei von Armut und Arbeitslosigkeit bedroht

