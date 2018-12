Freiburg. Wegen umherfliegender Geldscheine hat die Polizei in Baden-Württemberg kurzzeitig eine Autobahn gesperrt. Ein Autofahrer berichtete den Ordnungshütern von dem Geldregen auf der A98 bei Eimeldingen und warnte vor der damit verbundenen Unfallgefahr, so die Polizei am Donnerstag in Freiburg. Die Polizisten stoppten den Verkehr und sammelten die Geldscheine auf. »Es handelte sich um einen größeren Geldbetrag«, heiß es. AFP/nd