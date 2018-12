Greifswald. Diebe haben in Greifswald gezielt Weihnachtsbäume gestohlen. Sie drangen in der Nacht zu Donnerstag auf ein umzäuntes Gelände ein, stürzten zwei Paletten mit je 100 Bäumen um und transportierten bis zu 60 Bäume ab, so die Polizei. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Ein Merkmal könnte die Diebe auffliegen lassen: Die gestohlenen Bäume haben ein Loch im Stamm, um die Zentrierung in Baumständern zu erleichtern. dpa/nd