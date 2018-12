Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) macht zum Jahreswechsel endgültig Schluss mit ihren Anleihenkäufen. Das entschied der EZB-Rat am Donnerstag in Frankfurt. Insgesamt flossen dadurch seit März 2015 fast 2,6 Billionen Euro in die Finanzmärkte. Eine abrupte Kehrtwende nach Jahren im Anti-Krisen-Modus ist dennoch nicht zu erwarten: Den Leitzins hält die EZB auf dem Rekordtief von null Prozent. Die Wende hin zu höheren Zinsen wollen die Währungshüter frühestens im Herbst 2019 einläuten. Möglicherweise erfolgt eine Zinserhöhung erst unter dem Nachfolger von EZB-Präsident Mario Draghi - eventuell sogar erst 2020. Die achtjährige Amtszeit des Italieners läuft Ende Oktober 2019 aus. dpa/nd Kommentar Seite 8