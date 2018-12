Zossen. Die Stadt Zossen (Teltow-Fläming) ist nach Angaben von Bürgermeisterin Michaela Schreiber (parteilos) längst pestizidfrei. Sie reagierte damit auf den von Linksfraktionschef Carsten Preuß in der Stadtverordnetenversamm᠆lung eingebrachten Antrag, die Stadt möge sich zur pestizidfreien Kommune erklären. Die Bürgermeisterin wirft Preuß vor, er suggeriere, »dass in unserer Stadt auf öffentlichen Flächen, zum Beispiel auf Wegen, Sport- und Spielplätzen, Wirkstoffe eingesetzt werden, die eine Gefahr für Kinder, Schwangere und Tiere darstellen«. Preuß unterstelle damit, dass die Gesundheit der Bürger aufs Spiel gesetzt werde. Doch sei der seit der EU-Verordnung Nummer 1107/2009 vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln setze die Stadt Zossen keinerlei Pestizide zur Säuberung von Wegen und öffentlichen Anlagen ein, versichert die Bürgermeisterin. »Seitdem diskutieren wir ganz im Gegensatz über das Problem Ordnung und Sauberkeit in der Stadt, weil vielerorts das Unkraut wuchert«, sagt sie. Richtig sei allerdings, dass die Stadt Zossen seit Jahren erfolgreich den auch für Menschen gefährlichen Eichenprozessionsspinner chemisch bekämpfe. Daran werde sie bei Bedarf auch künftig festhalten, erklärt Schreiber. nd