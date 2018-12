Groß Kreutz. Beim Brand eines Einfamilienhauses in Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) ist ein 60-Jähriger ums Leben gekommen. Die Feuerwehr habe den leblosen Mann am Samstag bei den Löscharbeiten gefunden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums des Brandenburger Polizeipräsidiums. Er verstarb noch vor Ort. Weitere Personen befanden sich nicht in dem Gebäude. Die drei Hunde des Besitzers wurden den Angaben zufolge dem Tierheim übergeben, das für eine Unterbringung sorgte. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. dpa/nd