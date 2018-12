Wolfsburg. Ein geplantes Volkswagen-Mehrmarkenwerk in Osteuropa hat den Betriebsrat des Autogiganten auf den Plan gerufen. Es solle geprüft werden, ob statt einer Neuinvestition nicht die Umnutzung eines bestehenden Standorts vorzuziehen sei, forderte die Arbeitnehmerseite nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Dies könne eines der Motorenwerke in Salzgitter, im polnischen Polkowice oder im ungarischen Györ sein. Angesichts massiver Investitionen in Elektromobilität stehen die Motorenwerke besonders unter Druck, daher dürfte es zum Abbau von Beschäftigung kommen. Als mögliche Standorte eines neuen Werks könnten Rumänien und Bulgarien in Frage kommen. dpa/nd