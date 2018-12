Greifswald. Die Umweltorganisation BUND hat mit einem Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Greifswald die Rodung eines Waldstückes am Schaalsee verhindert. Das Gericht gab dem Antrag statt und setzte den Bebauungsplan außer Kraft. »Das ist eine gute Nachricht für die Natur an den bedrängten Seeufern«, sagte BUND-Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag. Die Stadt Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hatte den Bebauungsplan geändert und wollte den Wohnpark dichter am See errichten. Das OVG beanstandete insbesondere die nicht ordnungsgemäße Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Zielen der europäischen Naturschutzgebiete. Der Beschluss ist laut Gericht nicht anfechtbar. dpa/nd