Hakan Tas Foto: imago/Olaf Selchow

Die Nachricht überschattete medial kurz den Parteitag der Linksparteitag am Wochenende in Berlin-Adlershof. Am Samstagmittag wurde eine persönliche Erklärung des Linkspartei-Abgeordneten Hakan Taş bekannt, in der der Innenexperte der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus verkündete, dass er seine Sprecherposten für Innenpolitik, Integration und Partizipation ruhen lassen will. Außerd...