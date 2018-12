Erst vor einer Woche war bekannt geworden, dass Stabschef John Kelly das Weiße Haus verlässt. Einen Nachfolger hat Trump noch nicht benannt. Er berief am Freitag seinen Haushaltsdirektor Mick Mulvaney zum Übergangsstabschef. AFP/nd

Washington. Aus der Regierung von US-Präsident Donald Trump scheidet ein weiteres Mitglied aus: Innenminister Ryan Zinke werde zum Jahresende gehen, gab Trump am Samstag auf Twitter bekannt. Zinke stand schon wegen des Vorwurfs der Verschwendung in der Kritik. Er begründete seinen Abgang mit der Belastung durch »falsche Anschuldigungen« gegen ihn. Die oppositionellen Demokraten äußerten sich erfreut über das Ausscheiden Zinkes.

