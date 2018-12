Ein Abschnitt der Friedrichstraße in Mitte verwandelte sich am Samstagnachmittag für zwei Stunden in eine Fußgängerzone. Zwischen Leipziger Straße und Taubenstraße durften in dieser Zeit keine Autos fahren. »Mehrere Tausend Menschen waren unterwegs«, sagte Stefan Lehmkühler von der Initiative »Stadt für Menschen«, die Ideen für eine fußgängerfreundliche Umgestaltung der Einkaufsmeile sammelte. Wegen der Leerstandsquote von 24 Prozent bestehe Handlungsbedarf, um die Friedrichstraße als Einkaufsziel attraktiver zu machen. Die Initiative vereint Verkehrsplaner, Anwohner, Geschäftsleute und Öko-Aktivisten. dpa/nd