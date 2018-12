Ein 22-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Samstag mit Tempo 156 über die Stadtautobahn gerast und hat auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall verursacht. Die Beamten hatten ihn in Höhe der Detmolder Straße geblitzt, wo nur Tempo 80 erlaubt ist. Als sie ihn stoppen wollten, verließ er die A100 an der Ausfahrt Oberlandstraße und prallte gegen einen Ampelmast. Er flüchtete zu Fuß, rannte aber einer Gruppe Polizisten in die Arme. Der Mann war nicht betrunken, hatte jedoch weder Führerschein noch Ausweis bei sich. Auf ihn kommen nun diverse Ermittlungsverfahren zu. dpa/nd