Zwei Männer haben am Samstag zwei Kassenhäuschen auf dem Kunstweihnachtsmarkt in der Luckenwalder Straße in Kreuzberg überfallen und die Einnahmen geraubt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Mann unter dem Vorwand, die Einnahmen zählen zu wollen, die Tür zu einem Kassenhäuschen geöffnet, dort Pfefferspray versprüht und sich die Kasse gegriffen. Sein Mittäter raubte ein zweites Häuschen aus. Sie flohen unerkannt. dpa/nd