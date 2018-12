Sydney. Australien erkennt West-Jerusalem künftig als Hauptstadt Israels an. Die australische Botschaft werde aber bis zum Abschluss eines Friedensabkommens zwischen Israel und den Palästinensern in Tel Aviv bleiben, sagte Regierungschef Scott Morrison am Samstag in einer Rede in Sydney. Israel sprach von einem »Schritt in die richtige Richtung«, die Palästinenserführung kritisierte die Entscheidung hingegen scharf. Der palästinensische Chefunterhändler Sajeb Erekat nannte die australische Entscheidung »unverantwortlich«. AFP/nd