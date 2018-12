Budapest. Zum dritten Mal in Folge sind in der Nacht zum Sonnabend Tausende Menschen durch die Budapester Innenstadt gezogen, um gegen die Regierung des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu demon-strieren. Ausgelöst hatte die Proteste ein am Mittwoch beschlossenes Gesetz, das die Erhöhung der zulässigen Überstunden von 250 auf 400 pro Jahr vorsieht. dpa/nd