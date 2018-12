Norwegens Top-Skilangläuferin Therese Johaug bleibt nach ihrem Comeback schier unbezwingbar. Die 30-Jährige gewann am Sonntag in Davos über 10 km Freistil und feierte damit im fünften Distanzrennen seit ihrer Rückkehr den fünften Sieg. Die siebenmalige Weltmeisterin hatte aufgrund einer Dopingsperre mehr als zwei Jahre im Weltcup gefehlt. Johaug setzte sich in der Schweiz in 26:06,9 Minuten mit 12,1 Sekunden Vorsprung auf ihre Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg durch. nd

Fotos: dpa/Deubert, imago/Nicodim, imago/Gepa