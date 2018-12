Skispringerin Katharina Althaus dominiert weiter den Weltcup und hat auch den zweiten Wettkampf in Premanon gewonnen. Die 22-Jährige siegte am Sonntag mit 14,1 Punkten Vorsprung vor der norwegischen Olympiasiegerin Maren Lundby und baute ihre Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Althaus sprang auf 85 und 88,5 Meter. »Ich freue mich riesig, wie das gelaufen ist«, sagte sie zu ihrem beeindruckenden Wochenende in Frankreich. Althaus hat von den bisherigen fünf Einzelspringen der Saison nun drei gewonnen.