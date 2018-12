Tokio. Der japanische Mischkonzern Hitachi will für umgerechnet 5,5 Milliarden Euro 80 Prozent der Stromnetzsparte des schwedisch-schweizerischen Konzerns ABB kaufen. Hitachi wolle damit die internationale Entwicklung seiner Energiesparte stärken, teilte der Konzern am Montag mit. Für die Sparte von ABB arbeiten 36 000 Menschen in 100 Ländern. Die geplante Übernahme wäre die größte in der Unternehmensgeschichte von Hitachi. ABB will künftig vor allem auf Robotik und Automatisierung setzen. dpa/nd