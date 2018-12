Was soll das sein

São Paulo. Die Flugzeugbauer Boeing und Embraer haben sich auf die Konditionen ihrer geplanten Zusammenarbeit geeinigt. Demnach soll das Verkehrsflugzeug- und Servicegeschäft von Embraer in ein Gemeinschaftsunternehmen eingehen, an dem Boeing 80 Prozent der Anteile übernimmt und die Brasilianer 20 Prozent halten, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Der US-Konzern zahle 4,2 Milliarden US-Dollar für die 80 Prozent. Dem Geschäft müssen noch die brasilianische Regierung, die Aktionäre sowie die Behörden zustimmen. Vollzogen werden soll der Zusammenschluss spätestens Ende kommenden Jahres. dpa/nd