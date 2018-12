München. Bei der geplanten Umstellung auf intelligente Stromzähler hat der Energieversorger E.on nach eigenen Angaben als erstes Unternehmen in Deutschland ein Smart Meter verbaut, das staatlich zertifiziert wurde. Eingesetzt wurde das Gerät bereits am Freitag bei einem Kunden in Norddeutschland, wie E.on am Montag mitteilte. Dem Einbau vorausgegangen war eine monatelange Prüfung durch das Wirtschaftsministerium. Smart Meter sollen Verbrauchern und Anbietern einen besseren Überblick über den Energieverbrauch ermöglichen. Dies könne Kunden Einsparpotenziale aufzeigen und durch Weiterleitung der Daten an zentrale Erfassungsstellen eine Anpassung des Netzes an den Strombedarf ermöglichen. Verbraucherschützer warnen indes vor Gefahren für den Datenschutz und vor möglichem Datendiebstahl. Laut Gesetz hätten die Geräte bereits ab dem vergangenen Jahr eingebaut werden sollen. AFP/nd