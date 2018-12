Rheinsberg. Sieben ausgerissene Pferde haben am Sonntag in Rheinsberg für Aufregung und zwei Unfälle gesorgt. Zunächst stieß eine 55-jährige Autofahrerin mit einem Pferd zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Pferd blieb aber unverletzt. Später stieß ein anderer Autofahrer mit einem der Tiere zusammen und flüchtete mit seinem Wagen. Erst knapp drei Stunden nach der Alarmierung der Polizei waren alle Pferde wieder eingefangen. Die Tiere stammten aus einem Gehöft in Linow, das zur Stadt Rheinsberg gehört. dpa/nd