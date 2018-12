Eberswalde. Mit einem Zimmermannshammer hat ein 38-Jähriger in Eberswalde (Barnim) einen Polizisten angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann nach einer verbalen Auseinandersetzung aus einem Lokal verwiesen worden. Bei dem Vorfall am Freitag war er kurze Zeit später jedoch zurückgekehrt, drohte mit dem Hammer und ließ sich auch durch einen Beamten des Polizeireviers nicht beruhigen. Der Beamte konnte einem Schlag zwar ausweichen, wurde dabei dennoch leicht am Hinterkopf berührt. Die Wunde wurde ambulant behandelt. Der Tatverdächtige ist der Polizei schon von anderen Fällen bekannt. Der 38-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. dpa/nd