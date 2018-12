Riad. Saudi-Arabien ist nach zwei Resolutionen des US-Senats zum Fall Khashoggi und zu seinem Militäreinsatz im Jemen in die Gegenoffensive gegangen. Die Resolutionen von vergangener Woche würden auf »falschen Behauptungen« basieren und seien eine »Einmischung in innere Angelegenheiten«, erklärte das saudi-arabische Außenministerium am Sonntag. Derweil suchte die kanadische Regierung nach einer Möglichkeit, ein umstrittenes Rüstungsgeschäft mit Riad abzusagen. AFP/nd