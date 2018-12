Mogadischu. Die US-Armee hat nach eigenen Angaben 62 Kämpfer der Terrorgruppe Al-Shabaab in Somalia getötet. Bei insgesamt sechs Luftschlägen am Samstag und Sonntag habe es keine zivilen Opfer gegeben, hieß es in einer Erklärung des Afrika-Kommandos der US-Armee vom Montag. Auch seien alle Angriffe auf bekannte Lager der islamistischen Gruppe in Abstimmung mit der somalischen Regierung geflogen worden. Ziel der Angriffe sei es gewesen, den Rückzug von Terrorkämpfern in entlegene Regionen zu verhindern. Unabhängige Angaben über den Einsatz und die Identität der Opfer gab es nicht. epd/nd