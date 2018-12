Singapur. Ein Gericht in Singapur hat einem homosexuellen Mann erlaubt, sein von einer Leihmutter in den USA ausgetragenes Kind zu adoptieren. Das Urteil vom Montag ist eine Sensation in dem asiatischen Stadtstaat, in dem Leihmutterschaften sowie die Homoehe und Sex zwischen Männern verboten sind. Der 46-jährige Kläger, der in einer langjährigen Beziehung lebt, hatte wegen der schlechten Aussichten, als Schwuler ein Kind adoptieren zu können, eine Leihmutter in den USA beauftragt. Diese trug sein Kind für 200 000 Dollar aus. Das Kind ist mittlerweile fünf Jahre alt. AFP/nd