Zeltlager von Obdachlosen an der Rummelsburger Bucht in Berlin. In mehreren Camps leben bis 100 Menschen. Letzte Wochen wurde die Brache eingezäunt und ein baldige Räumung an die Bewohner mitgeteilt. Jetzt wehren sich die Bewohner. Foto: RubyImages/F. Boillot

Es war eine mutige Aktion der Obdachlosen der Rummelsburger Bucht. Schließlich kostet es einige Überwindung, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen: Wir brauchen Hilfe. Eigentlich haben Obdachlose die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. Trotz aller Rechte gibt es beim Thema Unterbringung keine einfachen Lösungen. Viele der von Obdachlosigkeit Betroffenen haben Hunde oder sind alkoholabhängig. In den offiziellen Unterkünften können sie deshalb nicht unterkommen, da dort Alkohol, Drogen und meist auch Hunde verboten sind. Doch auch für diese Menschen müssen Lösungen gefunden werden.

Wenn sich die Bedingungen in den Unterkünften nicht ändern, müssen die Menschen anderweitig untergebracht werden, etwa in Wohncontainern auf Brachen oder in leerstehenden Häusern. Direkt neben den Obdachlosencamps an der Rummelsburger Bucht steht ein Haus seit über einem Jahr leer. Es könnte so einfach sein, würde man hier die existenziellen Rechte dieser Menschen über das Recht auf Eigentum stellen.