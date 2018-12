In Bremen und Niedersachsen will der Verfassungsschutz die AfD-Jugend observieren

Wegen dieser Tiraden ist niemand in der SPD auf die Idee gekommen, Sarrazin aus der Partei zu schmeißen. Vielleicht, weil nicht wenige seiner Parteifreunde über Arbeitslose so denken, wie er über sie spricht?

Vor allem Langzeitarbeitslose kann Sarrazin nicht leiden. 2008 hat er als Berliner Finanzsenator Hartz-IV-Betroffenen Tipps gegeben, wie sie sich für weniger als vier Euro am Tag satt essen können. Wenig später warf er ihnen vor, sie regulierten »die Temperatur mit dem Fenster«. Das Sozialsystem müsse laut Sarrazins Hirngespinsten so geändert werden, dass man durch Kinder seinen Lebensstandard nicht verbessern könne. Und die Rentenerhöhung von 2009 hielt er für »völlig unsinnig« - es ging um eine Anhebung um 2,41 (Westen) und 3,38 Prozent (Osten).

Thilo Sarrazin ist knallhart auf AfD-Linie. Er machte sich nicht nur als Islamhasser einen Namen, sondern versuchte sich bereits als Hobby-Eugeniker, Euro-Kritiker und als Retter der Meinungsfreiheit. Halbnazi Björn Höcke lässt grüßen. Damit hat Sarrazin seiner Partei, der SPD, sicherlich geschadet. Dass die Genossen versuchen, ihn zum wiederholten Male aus der Partei zu kanten, ist deshalb nur folgerichtig. Doch Sarrazin hat die SPD bereits in Misskredit gebracht, als von der AfD noch nichts zu sehen war - und zwar nicht mit rassistischen, sondern mit sozialpolitischen Thesen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!