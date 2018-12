Berlin. Der nordrhein-westfälische AfD-Abgeordnete Uwe Kamann verlässt die Partei und die Bundestagsfraktion. Das teilte der 60-jährige Unternehmensberater am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er begründete seine Entscheidung mit »unterschiedlichen Auffassungen über politische und fachpolitische Ausrichtung« und teilte mit, er wolle dem Bundestag künftig als fraktionsloser Abgeordneter angehören. dpa/nd

