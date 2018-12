In den USA wird dank Deregulierung an deutlich mehr Stellen Öl und Gas gefördert - wann platzt die Spekulationsblase?

Paris. Wegen der jüngsten Zugeständnisse an die Protestbewegung der »Gelbwesten« rechnet die französische Regierung im kommenden Jahr mit einer höheren Neuverschuldung. Das Haushaltsdefizit werde auf 3,2 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen, sagte Premierminister Edouard Philippe der Zeitung »Les Echos« am Sonntagabend. Damit dürfte Frankreich die Maastricht-Stabilitätsgrenze von drei Prozent überschreiten. Bisher plante das Land mit einem Defizit von 2,8 Prozent. AFP/nd

