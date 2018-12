Wuppertal. Nutzer der Wuppertaler Schwebebahn müssen sich gedulden: Das vielleicht wichtigste Verkehrsmittel der Stadt wird 2018 nach einem Unfall im November keine Fahrten mehr antreten, teilte Holger Stephan, Sprecher der Wuppertaler Stadtwerke, mit. Nächste Woche wollen die Stadtwerke bekannt eben, wann die Bahn wieder Fahrt aufnimmt. Beim Unfall am 18. November war eine 350 Meter lange Stromschiene in die Tiefe gestürzt, sie hatte einen Cabriofahrer nur knapp verfehlt. Zwei Züge waren beschädigt worden. »Die Ursachensuche dauert an«, so Stephan. Mit 13,3 Kilometern Strecke und 20 Bahnhöfen ist sie das Rückgrat des Nahverkehrs in der 350 000-Einwohner-Stadt. dpa/nd