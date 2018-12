Magdeburg. Sachsen-Anhalt weitet die Personalsuche für Schulen aus. Erzieher können sich für mehr als 300 unbefristete Stellen als pädagogische Mitarbeiter bewerben, teilte das Bildungsministerium am Montag mit. Das Land will nicht nur die Zahl der Lehrer deutlich erhöhen. Jede Grundschule soll mindestens einen pädagogischen Mitarbeiter als Unterstützung bekommen, größere je nach Schülerzahl zwei oder drei. Dafür soll die Zahl der Stellen von 1400 auf 1800 aufgestockt werden. Pädagogische Mitarbeiter sind eine Unterstützung für die Lehrer. An Grund- und Förderschulen sollen die Kinder so individueller gefördert und unterstützt werden. dpa/nd